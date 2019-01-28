Комунальні медзаклади можуть підписати договір з Нацслужбою у будь-який момент, - голова НСЗУ

"Заклад може й виконати завдання на початку 2019 року, подати заявку, тому що хвиль не буде. Як така "четверта хвиля" вона відкривається фактично зараз"

Комунальні медичні заклади первинної ланки медицини, які не встигли підписати договори з Національною службою здоров'я (НСЗУ), зможуть це зробити в будь-який момент у 2019 році.

Про це заявив голова НСЗУ Олег Петренко, повідомляє "Громадське".

"Заклад може й виконати завдання на початку 2019 року, подати заявку, тому що хвиль не буде. Як така "четверта хвиля" вона відкривається фактично зараз. Ми це оголошення зробимо і вона буде тривати до листопада місяця. І якщо ви подали заявку, виконали вимоги, з наступного місяця після того як заявка була прийнята і схвалена НСЗУ, можете отримувати кошти від Нацслужби за правилами однаковими для всіх", - сказав Петренко.

Він додав, що такі ж правила діятимуть і для приватних закладів. Вони зможуть в будь-який момент подати заявку і після схвалення її і підписання договору з Нацслужбою здоров’я з наступного місяця отримувати кошти за кожного підписаного пацієнта.

"У приватних закладах взагалі все просто: після оголошення, яке буде з дня на день, вони можуть подавати заявку, вона опрацьовується і з наступного місяця вони можуть приєднатися до реформи первинної ланки", - зазначив Петренко.

Нагадаємо, що Національна служба здоров'я України під час третьої хвилі підписання договорів з медичними установами первинної медичної допомоги отримала від них 1207 заявок.