Комунальні медзаклади можуть підписати договір з Нацслужбою у будь-який момент, - голова НСЗУ
Про це заявив голова НСЗУ Олег Петренко, повідомляє "Громадське".
"Заклад може й виконати завдання на початку 2019 року, подати заявку, тому що хвиль не буде. Як така "четверта хвиля" вона відкривається фактично зараз. Ми це оголошення зробимо і вона буде тривати до листопада місяця. І якщо ви подали заявку, виконали вимоги, з наступного місяця після того як заявка була прийнята і схвалена НСЗУ, можете отримувати кошти від Нацслужби за правилами однаковими для всіх", - сказав Петренко.
Він додав, що такі ж правила діятимуть і для приватних закладів. Вони зможуть в будь-який момент подати заявку і після схвалення її і підписання договору з Нацслужбою здоров’я з наступного місяця отримувати кошти за кожного підписаного пацієнта.
"У приватних закладах взагалі все просто: після оголошення, яке буде з дня на день, вони можуть подавати заявку, вона опрацьовується і з наступного місяця вони можуть приєднатися до реформи первинної ланки", - зазначив Петренко.
Нагадаємо, що Національна служба здоров'я України під час третьої хвилі підписання договорів з медичними установами первинної медичної допомоги отримала від них 1207 заявок.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз