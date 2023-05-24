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Конгрес закликає Байдена передати Україні заморожені активи Центробанку рф

24 травня 2023, 12:57
Конгрес закликає Байдена передати Україні заморожені активи Центробанку рф
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Американські конгресмени на чолі з Адамом Шиффом і Браяном Фіцпатріком звернулись до президента Джо Байдена, аби Вашингтон передав Києву заморожені у зв'язку із санкціями активи Центробанку росії.

По це інформує Голос Америки.

"У цей критичний момент, коли кожен долар може допомогти... ми закликаємо вас використовувати свої повноваження для переведення активів російського Центрального банку вартістю в мільярди доларів, заморожених відповідно до американських санкцій, для задоволення невідкладних військових та гуманітарних потреб в Україні", - йдеться в зверненні.

Конгресмени заявили, що міжнародній спільноті зрозуміло, хто є агресором і хто має нести витрати цієї війни. Це - росія.

Конгресмени в своєму листі посилаються на можливості, передбачені в законі про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, і минулі прецеденти, такі як переведення президентом Джорджем Бушем-молодшим $1,7 млрд із коштів уряду Іраку для компенсації жертвам тероризму.

Поточні бюджетні потреби України оцінюються в $5 млрд на місяць, а відновлення стане масштабним заходом, який, як очікується, коштуватиме більше $400 млрд.

КонгресЦентробанк

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