Конституційний суд четвертого червня розпочне розгляд указу про законність розпуску Ради Суд визначить форму конституційного провадження у цій справі

Конституційний суд України включив до порядку денного на 4 червня конституційне подання 62 народних депутатів про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів.

Фото:pressident.gov.ua

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