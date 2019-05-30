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Конституційний суд четвертого червня розпочне розгляд указу про законність розпуску Ради

Суд визначить форму конституційного провадження у цій справі
Конституційний суд України включив до порядку денного на 4 червня конституційне подання 62 народних депутатів про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів.
Конституційний суд четвертого червня розпочне розгляд указу про законність розпуску Ради Фото:pressident.gov.ua

У вівторок, 4 червня, о 10:00 Велика палата Конституційного суду почне розгляд питання про визначення форми конституційного провадження у цій справі, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати незаконним його указ про розпуск Верховної Ради.

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Додамо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.

 
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30 05 2019 20:59
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