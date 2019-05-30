Конституційний суд четвертого червня розпочне розгляд указу про законність розпуску Ради
У вівторок, 4 червня, о 10:00 Велика палата Конституційного суду почне розгляд питання про визначення форми конституційного провадження у цій справі, повідомляє LB.ua.
Нагадаємо, що Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати незаконним його указ про розпуск Верховної Ради.
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Додамо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.
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