НОВИНИПрессекретар президента росії пєсков заявив, що кордони окупованих Херсонської та Запорізької областей ще не визначені та "залежатимуть від волі населення", однак нових "референдумів" на цих територіях не буде.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кордони анексованих територій залежатимуть "від волі населення" - речник путіна
Фото: EPA / UPG
За його словами, росія "продовжить радитися з місцевим населенням" щодо кордонів окупованих Херсонських та Запорізьких областей. Водночас пєсков стверджує, що на цих територіях не планують проведення нових псевдореферендумів.
Нагадаємо, 30 вересня пєсков не зміг відповісти на запитання, у яких саме кордонах буде визнано Херсонську та Запорізьку області, однак заявив, що Донецька та Луганська – у межах кордонів 2014 року.
Раніше повідомлялось, що Європейський Союз ніколи не визнає незаконну анексію територій України та надаватиме країні підтримку доти, доки це буде потрібно.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 10 2022 13:25 МЕДІА
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман
- Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер
СТАТТІ