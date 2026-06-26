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Король Чарльз став першим сучасним монархом Британії, який розкрив податки

26 червня 2026, 11:19
Король Чарльз став першим сучасним монархом Британії, який розкрив податки
Дані про доходи та податки короля Чарльза III та принца Вільяма оприлюднили за 2024–2025 рік.

Король Великої Британії Чарльз III та принц Вільям оприлюднили дані про свої податкові зобов’язання, зробивши черговий крок до більшої прозорості фінансів британської королівської родини.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Згідно з оприлюдненими даними, за 2024–2025 податковий рік король Чарльз добровільно сплатив 12,9 млн фунтів стерлінгів податку на доходи та приріст капіталу. Принц Вільям сплатив 7,76 млн фунтів.

У Букінгемському палаці не розкривають конкретну податкову ставку монарха. Відомо, що основним джерелом доходів Чарльза є герцогство Ланкастер, яке минулого фінансового року принесло 26,5 млн фунтів прибутку.

У звіті також зазначається, що принц Вільям сплачує найвищу ставку податку на свої особисті доходи та приріст капіталу.

Порівняно з попереднім роком податкові виплати короля зросли, тоді як внески принца Вільяма дещо зменшилися.

Фінансування королівської родини також здійснюється через Суверенний грант – державну виплату, розмір якої залежить від доходів Коронного маєтку. Наступного року він скоротиться з 137,9 млн до 99,9 млн фунтів після завершення реконструкції Букінгемського палацу.

У палаці також повідомили, що після завершення ремонтних робіт Чарльз і королева Камілла не переїдуть до Букінгемського палацу – він залишиться офіційною резиденцією та місцем державних церемоній, а монарх продовжить жити в Кларенс-хаусі.

 
Велика БританіяКороль Чарльз

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