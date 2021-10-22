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Королева Єлизавета II пройшла медобстеження та провела ніч у лікарні

У четвер удень Єлизавета II повернулася до роботи і приступила до виконання легких обов’язків
Королева Великої Британії Єлизавета II провела ніч на четвер у лікарні, де пройшла «попереднє обстеження".
Королева Єлизавета II пройшла медобстеження та провела ніч у лікарні Королева Єлизавета ІІ Фото: EPA

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на речника Букінгемського палацу.

"Після медичних рекомендацій відпочити протягом декількох днів королева відвідала лікарню… для попереднього обстеження. Вона повернулася у Віндзорський замок сьогодні й залишається в доброму гуморі", - ідеться в заяві речника.

Раніше в палаці повідомили, що в четвер королева мала відвідати церковну службу в місті Арма, присвячену століттю утворення Північної Ірландії, проте "неохоче" прийняла рекомендації лікаря скасувати поїздку.

Очікується, що Єлизавета II все ж таки візьме участь у конференції з клімату в Глазго наприкінці жовтня.

Джерело в Букінгемському палаці повідомило CNN, що про відвідини шпиталю спочатку не оголошували, оскільки йшлося про короткочасне перебування в медзакладі, а королева має право на медичну конфіденційність.

Як зазначається, у четвер удень Єлизавета II повернулася до роботи і приступила до виконання легких обов’язків.

Нагадаємо, що Єлизавета ІІ скасувала запланований візит до Північної Ірландії у зв’язку з рекомендацією лікарів "відпочити кілька днів".

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22 10 2021 15:07
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