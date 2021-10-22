Королева Єлизавета II пройшла медобстеження та провела ніч у лікарні

У четвер удень Єлизавета II повернулася до роботи і приступила до виконання легких обов’язків

Королева Великої Британії Єлизавета II провела ніч на четвер у лікарні, де пройшла «попереднє обстеження".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на речника Букінгемського палацу.

"Після медичних рекомендацій відпочити протягом декількох днів королева відвідала лікарню… для попереднього обстеження. Вона повернулася у Віндзорський замок сьогодні й залишається в доброму гуморі", - ідеться в заяві речника.

Раніше в палаці повідомили, що в четвер королева мала відвідати церковну службу в місті Арма, присвячену століттю утворення Північної Ірландії, проте "неохоче" прийняла рекомендації лікаря скасувати поїздку.

Очікується, що Єлизавета II все ж таки візьме участь у конференції з клімату в Глазго наприкінці жовтня.

Джерело в Букінгемському палаці повідомило CNN, що про відвідини шпиталю спочатку не оголошували, оскільки йшлося про короткочасне перебування в медзакладі, а королева має право на медичну конфіденційність.

Як зазначається, у четвер удень Єлизавета II повернулася до роботи і приступила до виконання легких обов’язків.

Нагадаємо, що Єлизавета ІІ скасувала запланований візит до Північної Ірландії у зв’язку з рекомендацією лікарів "відпочити кілька днів".