Королева Єлизавета II пройшла медобстеження та провела ніч у лікарні
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на речника Букінгемського палацу.
"Після медичних рекомендацій відпочити протягом декількох днів королева відвідала лікарню… для попереднього обстеження. Вона повернулася у Віндзорський замок сьогодні й залишається в доброму гуморі", - ідеться в заяві речника.
Раніше в палаці повідомили, що в четвер королева мала відвідати церковну службу в місті Арма, присвячену століттю утворення Північної Ірландії, проте "неохоче" прийняла рекомендації лікаря скасувати поїздку.
Очікується, що Єлизавета II все ж таки візьме участь у конференції з клімату в Глазго наприкінці жовтня.
Джерело в Букінгемському палаці повідомило CNN, що про відвідини шпиталю спочатку не оголошували, оскільки йшлося про короткочасне перебування в медзакладі, а королева має право на медичну конфіденційність.
Як зазначається, у четвер удень Єлизавета II повернулася до роботи і приступила до виконання легких обов’язків.
Нагадаємо, що Єлизавета ІІ скасувала запланований візит до Північної Ірландії у зв’язку з рекомендацією лікарів "відпочити кілька днів".
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