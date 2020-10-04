Коронавірус: інформація про готовність лікарень тепер доступна онлайн
Разом з Міністерством цифрової трансформації уряд запустив важливий проєкт, завдяки якому иожна перевірити забезпеченість та готовість медичних закладів протидіяти COVID-19.
Джерело: Урядовий портал, прем’єр Денис Шмигаль у Telegram, зазначає "Українська правда".
Деталі: Інформація дашбордів по Україні, областях та по конкретних лікарнях оновлюється щоденно. Уряд в режимі реального часу контролює це питання та ухвалює оперативні рішення для максимального забезпечення лікарень.
На сайті також можна дізнатися про те, як захистити себе та рідних, як передається коронавірусна інфекція та що робить влада для допомоги людям у період пандемії.
Незабаром з’явиться інтерактивна мапа державних кордонів та інформація щодо перетину пропускних пунктів.
Дашборд доступний online та оновлюється щоденно за лінком.
Пряма мова віцепрем’єр-міністра-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова: "Портал надає змогу наживо контролювати ситуацію із забезпечення лікарень і швидко реагувати в разі потреби: постачати ліки, обладнання, доукомплектовувати персоналом тощо.
Також портал дозволяє усвідомити дійсну ситуацію в країні і, сподіваюся, це дозволить припинити розповсюдження фейків. Тепер кожен може зайти і перевірити ту чи іншу інформацію в режимі онлайн"
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