Коронавірус негативно впливає на світову торгівлю наркотиками, - AP
Про це повідомляє агентство AP, передає РБК - Україна.
За даними видання, один з основних постачальників, який закрився, розташований в Ухані, колишньому епіцентрі глобального спалаху коронавірусу.
Уздовж 2000-мильного кордону між США і Мексикою, через який перетинається переважна більшість нелегальних наркотиків, зазвичай гучний рух транспортних засобів, який контрабандисти використовують для прикриття, сповільнився до мінімуму.
Бари, нічні клуби й мотелі по всій країні, які зазвичай є родючими ринками для торговців наркотиками, закрилися. А ціни на дефіцитні ліки різко зросли.
"Вони стикаються з проблемою пропозиції й проблемою попиту. Як тільки ви доставите їх на ринок, кому ви збираєтеся продавати", - сказав аналітик з безпеки Алехандро Хоуп.
Синтетичні наркотики, такі як метамфетамін і фентаніл, виявилися в числі найбільш постраждалих, значною мірою тому, що вони засновані на хімічних речовинах-прекурсорах, які наркоторговці імпортують з Китаю, готують наркотики в промислових масштабах, а потім відправляють в США.
Нагадаємо, що у Рівному 32-річну вчительку одного з навчальних закладів спіймали на продажі метамфетаміну — тепер їй загрожує позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.
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