У Рівному затримали вчительку за продаж метамфетаміну
Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області,передає "Громадське".
«За 600 гривень учора, 17 лютого, 32-річна рівнянка продала психотропну речовину метамфетамін. Аналогічну речовину виявили у неї поліцейські й під час обшуку за місцем проживання», — йдеться у повідомленні.
Зазначають, що близько 21:00 на вулиці Олени Теліги обласного центру вона продала шість доз метамфетаміну. Крім того, в її квартирі виявили ще один пакетик із речовиною, а також близько 10 блістерів з пігулками.
«Усе вилучене скеровано на експертизу. За її результатами прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема, й повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні злочину», — додали в поліції.
Справу відкрили за ч.1 статті 307 (збут психотропних речовин) Кримінального кодексу. Їй загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.
За даними джерел місцевого видання «Рівне Вечірнє», вчителька працювала у школі №20, яка розташована на вулиці Олени Теліги, де зафіксували факт продажу.
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