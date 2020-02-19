У Рівному затримали вчительку за продаж метамфетаміну

Метамфетамін — психостимулятор на основі речовини амфетамін, що впливає на центральну нервову систему. Метамфетамін має великий потенціал до формування залежності

У Рівному 32-річну вчительку одного з навчальних закладів спіймали на продажі метамфетаміну — тепер їй загрожує позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області,передає "Громадське".

«За 600 гривень учора, 17 лютого, 32-річна рівнянка продала психотропну речовину метамфетамін. Аналогічну речовину виявили у неї поліцейські й під час обшуку за місцем проживання», — йдеться у повідомленні.

Зазначають, що близько 21:00 на вулиці Олени Теліги обласного центру вона продала шість доз метамфетаміну. Крім того, в її квартирі виявили ще один пакетик із речовиною, а також близько 10 блістерів з пігулками.

«Усе вилучене скеровано на експертизу. За її результатами прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема, й повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні злочину», — додали в поліції.

Справу відкрили за ч.1 статті 307 (збут психотропних речовин) Кримінального кодексу. Їй загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

За даними джерел місцевого видання «Рівне Вечірнє», вчителька працювала у школі №20, яка розташована на вулиці Олени Теліги, де зафіксували факт продажу.

Нагадаємо, що у США затримали двох чоловіків, які везли наркотики у сумках з написом «торбина з наркотиками». Поліція зупинила їх через перевищення швидкості.