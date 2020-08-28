Коронавірус: Уряд не розглядає можливість повторного введення жорсткого локдауну

Кабмін не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу.

Кабмін не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу, натомість покладатиметься на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час онлайн зустрічі з учасниками Європейської Бізнес Асоціаці, повідомляє "Економічна правда".

Шмигаль додав, що уряд працює над системним відновленням економічної активності. Зокрема, над напрацюванням довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над втіленням Програми стимулювання економіки та Плану дій уряду, які містять стимулюючі заходи для різних галузей економіки України.

"Прем’єр-міністр висловив свою підтримку рішенню підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень та повідомив, що влада має плани й надалі підвищувати рівень мінімальної заробітної плати до 6000 грн та 6500 грн у 2021 році. Натомість бізнес вважає такий крок замаскованим збільшенням оподаткування та сподівається, що необґрунтовані рішення не матимуть місця у майбутньому", - додали у ЄБА.

"Стосовно заборони в’їзду іноземних громадян, пан Шмигаль запевнив, що окремі категорії іноземних громадян все ж матимуть можливість прибути до України, а саме ІТ-фахівці, технічні спеціалісти-наладчики пускового обладнання, іноземці, які мають дозволи на проживання в Україні, є членами міжнародних та гуманітарних місій, членами екіпажів.

Повний перелік винятків буде опублікований на сайті Кабінету Міністрів найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня