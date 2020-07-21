Коронавірус зафіксували в Київраді: заразився депутат
Про це повідомив сам Бродський у себе в Facebook, передає РБК - Україна.
За його словами, більшість чиновників та співробітників Київради замовчують факт інфікування коронавірусом.
"Друзі, я завжди був і залишаюсь відкритим і чесним із вами. Тому ділюся з вами важливою новиною - я отримав позитивний результат тесту на COVID-19", - написав депутат.
Бродський повідомив, що почувається добре і наразі знаходиться на самоізоляції.
"Друзі і колеги, з якими я контактував останнім часом - будь ласка, тримайте ситуацію із самопочуттям на контролі", - додав депутат.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 21 липня в Україні зафіксовано 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали.
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