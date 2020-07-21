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Коронавірус зафіксували в Київраді: заразився депутат

Депутат лікується вдома на самоізоляції
Депутат Київської міської ради Олександр Бродський інфікувався коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.
Коронавірус зафіксували в Київраді: заразився депутат Фото: Reuters

Про це повідомив сам Бродський у себе в Facebook, передає РБК - Україна.

За його словами, більшість чиновників та співробітників Київради замовчують факт інфікування коронавірусом.

"Друзі, я завжди був і залишаюсь відкритим і чесним із вами. Тому ділюся з вами важливою новиною - я отримав позитивний результат тесту на COVID-19", - написав депутат.

Бродський повідомив, що почувається добре і наразі знаходиться на самоізоляції.

"Друзі і колеги, з якими я контактував останнім часом - будь ласка, тримайте ситуацію із самопочуттям на контролі", - додав депутат.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 21 липня в Україні зафіксовано 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали.

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21 07 2020 16:20
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