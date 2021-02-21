ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканське космічне агентство NASA презентувало віртуальну фотокабіну, в якій кожен бажаючий може зробити фото на тлі краєвидів Марса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Космічний апарат NASA сьогодні приземлиться на Марс
Потрібно лише завантажити знімок
Mars perseverance
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NASA.
Для створення світлини потрібно лише завантажити знімок, вибрати тло, а система самостійно розмістить на тлі пейзажу планети.
Як повідомлялося, марсохід Perseverance досягнув Червоної планети цього тижня та вже надіслав на Землю перші знімки. Апарат сів у районі кратера Jezero, де, за оцінками вчених, мільярди років тому було розташоване озеро та дельта річки.
Головна мета запуску Perseverance полягає в тому, щоб вивчити можливості для подальших місій висадки на Марсі.
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