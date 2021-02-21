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Космічний апарат NASA сьогодні приземлиться на Марс

Потрібно лише завантажити знімок
Американське космічне агентство NASA презентувало віртуальну фотокабіну, в якій кожен бажаючий може зробити фото на тлі краєвидів Марса.
Космічний апарат NASA сьогодні приземлиться на Марс Mars perseverance

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NASA.

Для створення світлини потрібно лише завантажити знімок, вибрати тло, а система самостійно розмістить на тлі пейзажу планети.

Як повідомлялося, марсохід Perseverance досягнув Червоної планети цього тижня та вже надіслав на Землю перші знімки. Апарат сів у районі кратера Jezero, де, за оцінками вчених, мільярди років тому було розташоване озеро та дельта річки.

Головна мета запуску Perseverance полягає в тому, щоб вивчити можливості для подальших місій висадки на Марсі.

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21 02 2021 14:33
ТЕГИ: NASA, Mars perseverance
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