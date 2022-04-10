НОВИНИВзаємодіючі галактики Arp-Madore 608-333 були зняті в рамках спроби створити архів цікавих цілей для більш детального майбутнього вивченняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Космічний телескоп Hubble показав "танець" двох галактик
Фото: esahubble
Космічний телескоп NASA/ESA Hubble завдяки камері Advanced Camera for Surveys зробив світлину пари взаємодіючих галактик, відомої як Arp-Madore 608-333.
Про це повідомляє обсерваторія.
Взаємодіючі галактики Arp-Madore 608-333 були зняті в рамках спроби створити архів цікавих цілей для більш детального майбутнього вивчення за допомогою Hubble, наземних телескопів і космічного телескопа James Webb. Щоб створити такий архів, астрономи переглянули існуючі астрономічні каталоги, щоб знайти список цілей, розкиданих по нічному небу.
Учені сподівалися включити в архів об’єкти, які вже були визначені як цікаві, і за якими можна було б легко спостерігати Hubble незалежно від того, в яку сторону він направлений.
Визначення часу спостереження Hubble є тривалим і складним процесом, а спостереження розподіляються таким чином, щоб використовувати кожну останню секунду доступного часу Hubble.
Однак, є невелика, але постійна частка часу - приблизно 2–3 % - яка залишається невикористаною, коли Hubble повертається, щоб націлитися на нові об’єкти. Для цього й існують програми миттєвих знімків, як та, що сфотографувала Arp-Madore 608-333. Окрім створення чудових зображень, ці програми дозволяють астрономам збирати якомога більше даних за допомогою Hubble.
Раніше космічний телескоп NASA/ESA Hubble зобив світлину спіральної галактики NGC 5495, що знаходиться у сузір'ї Гідри.
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