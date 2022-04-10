Космічний телескоп Hubble показав "танець" двох галактик

Взаємодіючі галактики Arp-Madore 608-333 були зняті в рамках спроби створити архів цікавих цілей для більш детального майбутнього вивчення

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble завдяки камері Advanced Camera for Surveys зробив світлину пари взаємодіючих галактик, відомої як Arp-Madore 608-333.

Про це повідомляє обсерваторія

Взаємодіючі галактики Arp-Madore 608-333 були зняті в рамках спроби створити архів цікавих цілей для більш детального майбутнього вивчення за допомогою Hubble, наземних телескопів і космічного телескопа James Webb. Щоб створити такий архів, астрономи переглянули існуючі астрономічні каталоги, щоб знайти список цілей, розкиданих по нічному небу.

Учені сподівалися включити в архів об’єкти, які вже були визначені як цікаві, і за якими можна було б легко спостерігати Hubble незалежно від того, в яку сторону він направлений.

Визначення часу спостереження Hubble є тривалим і складним процесом, а спостереження розподіляються таким чином, щоб використовувати кожну останню секунду доступного часу Hubble.

Однак, є невелика, але постійна частка часу - приблизно 2–3 % - яка залишається невикористаною, коли Hubble повертається, щоб націлитися на нові об’єкти. Для цього й існують програми миттєвих знімків, як та, що сфотографувала Arp-Madore 608-333. Окрім створення чудових зображень, ці програми дозволяють астрономам збирати якомога більше даних за допомогою Hubble.