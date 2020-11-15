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Країни АСЕАН підписали найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю

(10 країн, розташованих у Південно-Східній Азії)
Країни АСЕАН підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю, або документ про всебічне регіональне економічне партнерство.
Країни АСЕАН підписали найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю АСЕАН

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на ABS news.

Як пише видання, угода підписана в рамках відбувся в режимі телемосту саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в Ханої під головуванням В'єтнаму.

Асоціація держав Південно-Східної Азії - політична, економічна і культурна регіональна міжурядова організація 10 країн, розташованих в Південно-Східній Азії.

Ця угода формує торгове об'єднання, на яке припадає третина світового ВВП.

Як наголошується в підсумковій заяві, угода передбачає лібералізацію торгівлі в регіоні, що "буде сприяти його економічному процвітанню".

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15 11 2020 10:27
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