Країни АСЕАН підписали найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю (10 країн, розташованих у Південно-Східній Азії)

Країни АСЕАН підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю, або документ про всебічне регіональне економічне партнерство.

АСЕАН

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на ABS news. Як пише видання, угода підписана в рамках відбувся в режимі телемосту саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в Ханої під головуванням В'єтнаму. Асоціація держав Південно-Східної Азії - політична, економічна і культурна регіональна міжурядова організація 10 країн, розташованих в Південно-Східній Азії. Ця угода формує торгове об'єднання, на яке припадає третина світового ВВП. Як наголошується в підсумковій заяві, угода передбачає лібералізацію торгівлі в регіоні, що "буде сприяти його економічному процвітанню". Читайте також: Експорт українських товарів у жовтні зріс

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію