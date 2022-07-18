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Країни ЄС дали політичну згоду на п'ятий транш військової допомоги для України

Європа продовжує вкладатися у мир та захист наших цінностей. Вітаю політичну згоду Ради ЄС щодо п’ятого траншу для України у рамках Європейського фонду з підтримки миру... Європа - разом з Україною
Міністри закордонних справ ЄС погодилися виділити ще 500 млн євро на військову допомогу для України.
Країни ЄС дали політичну згоду на п Фото: ictv.ua
Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, пише "Європейська правда". 
 
Рішення прийняли на зустрічі глав МЗС у Брюсселі. 
 
"Європа продовжує вкладатися у мир та захист наших цінностей. Вітаю політичну згоду Ради ЄС щодо п’ятого траншу для України у рамках Європейського фонду з підтримки миру... Європа - разом з Україною", - заявив Шарль Мішель, зазначивши, що загальний обсяг виділених на військову допомогу коштів досягнув 2,5 млрд євро. 
 
Нагадаємо, виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на військову допомогу для України Рада ЄС схвалила наприкінці травня. Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.
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18 07 2022 16:08
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