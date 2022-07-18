БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністри закордонних справ ЄС погодилися виділити ще 500 млн євро на військову допомогу для України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Країни ЄС дали політичну згоду на п'ятий транш військової допомоги для України
Європа продовжує вкладатися у мир та захист наших цінностей. Вітаю політичну згоду Ради ЄС щодо п’ятого траншу для України у рамках Європейського фонду з підтримки миру... Європа - разом з Україною
Фото: ictv.ua
Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, пише "Європейська правда".
Рішення прийняли на зустрічі глав МЗС у Брюсселі.
"Європа продовжує вкладатися у мир та захист наших цінностей. Вітаю політичну згоду Ради ЄС щодо п’ятого траншу для України у рамках Європейського фонду з підтримки миру... Європа - разом з Україною", - заявив Шарль Мішель, зазначивши, що загальний обсяг виділених на військову допомогу коштів досягнув 2,5 млрд євро.
Нагадаємо, виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на військову допомогу для України Рада ЄС схвалила наприкінці травня. Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.
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