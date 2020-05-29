ВІДПОЧИНОК НОВИНИПропонуємо найцікавіше у різних регіонах України. У випуску 5 - Кропивницький, Знам'янка, Новомиргород, Бобринець, Гайворон, Побузьке.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кропивниччина: туристична мапа "Подорожуємо Україною"
Інфографіка
ukrinform.ua/
Укрінформ склав інфографіку найцікавішого в різних регіонах України. Сьогодні - Кіровоградська область.
Нагадаємо, що на території села Розумівка, що на Кіровоградщині, впорядкувати три земельні ділянки для створення меморіально-туристичного комплексу "Чорний Ворон" площею понад 3 га.
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29 05 2020 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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