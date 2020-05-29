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Кропивниччина: туристична мапа "Подорожуємо Україною"

Інфографіка
Пропонуємо найцікавіше у різних регіонах України. У випуску 5 - Кропивницький, Знам'янка, Новомиргород, Бобринець, Гайворон, Побузьке.
Кропивниччина: туристична мапа "Подорожуємо Україною" ukrinform.ua/

Укрінформ склав інфографіку найцікавішого в різних регіонах України. Сьогодні - Кіровоградська область.

Нагадаємо, що на території села Розумівка, що на Кіровоградщині, впорядкувати три земельні ділянки для створення меморіально-туристичного комплексу "Чорний Ворон" площею понад 3 га.

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29 05 2020 11:20
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