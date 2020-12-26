Криклій заявив, що в наступному році відновитися приблизно половина авіатрафіку
Як пише економічна правда, він про це розповів в ефірі 24 каналу.
Він зазначив, що загальне відновлення займе наступні 3 роки.
"У наступному році відновиться приблизно половина. Очікуємо, що повернемося на рівень 2019 роки тільки в 2023 році", - розповів міністр.
Також за його словами, підписання між Україною і ЄС угоди про спільний авіаційний простір може сприяти швидшому відновленню ринку.
"Наші прогнози про підписання договору про відкриття неба з Європою - перший квартал 2021 року. Хотілося б символічно на кінець 2020 року або початок січня 2021 року, проте затягнувся брексіт, під який це підв'язане", - додав Криклій.
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