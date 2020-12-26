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Криклій заявив, що в наступному році відновитися приблизно половина авіатрафіку

Загальне відновлення займе наступні 3 роки
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що у 2021 році відновиться приблизно половина авіатрафіку.
Криклій заявив, що в наступному році відновитися приблизно половина авіатрафіку Владислав Криклій Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Як пише економічна правда, він про це розповів в ефірі 24 каналу.

Він зазначив, що загальне відновлення займе наступні 3 роки.

"У наступному році відновиться приблизно половина. Очікуємо, що повернемося на рівень 2019 роки тільки в 2023 році", - розповів міністр.

Також за його словами, підписання між Україною і ЄС угоди про спільний авіаційний простір може сприяти швидшому відновленню ринку.

"Наші прогнози про підписання договору про відкриття неба з Європою - перший квартал 2021 року.  Хотілося б символічно на кінець 2020 року або початок січня 2021 року, проте затягнувся брексіт, під який це підв'язане", - додав Криклій.

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26 12 2020 11:21
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