Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом, - Яценюк

У День пам`яті жертв депортації кримських татар лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк наголосив, що окупований Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом.

"Звільнення півострова від окупантів - спільне завдання України, кримських татар і всього вільного світу. Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом", - наголосив у своєму дописі на Facebook лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк у День пам`яті жертв депортації кримських татар 18 травня.

Арсеній Яценюк нагадав, що з того часу минуло 75 років, а сьогодні Москва "знову вичавлює кримських татар з рідної землі": "Крим перетворюють на суцільну військову базу, щоб загрожувати Україні і Європі".

"Звільнення півострова від окупантів - спільне завдання України, кримських татар і всього вільного світу. Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом", - підкреслив лідер "Народного фронту".