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Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом, - Яценюк

"Разом із кримськотатарським народом скорбимо за жертвами примусового виселення, організованого сталінським режимом"
У День пам`яті жертв депортації кримських татар лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк наголосив, що окупований Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом.
Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом, - Яценюк Фото: apostrophe

"Звільнення півострова від окупантів - спільне завдання України, кримських татар і всього вільного світу. Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом", - наголосив у своєму дописі на Facebook лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк у День пам`яті жертв депортації кримських татар 18 травня.

Арсеній Яценюк нагадав, що з того часу минуло 75 років, а сьогодні Москва "знову вичавлює кримських татар з рідної землі": "Крим перетворюють на суцільну військову базу, щоб загрожувати Україні і Європі".

"Звільнення півострова від окупантів - спільне завдання України, кримських татар і всього вільного світу. Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом", - підкреслив лідер "Народного фронту".

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18 05 2019 11:20
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