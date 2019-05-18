Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом, - Яценюк
"Звільнення півострова від окупантів - спільне завдання України, кримських татар і всього вільного світу. Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом", - наголосив у своєму дописі на Facebook лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк у День пам`яті жертв депортації кримських татар 18 травня.
Арсеній Яценюк нагадав, що з того часу минуло 75 років, а сьогодні Москва "знову вичавлює кримських татар з рідної землі": "Крим перетворюють на суцільну військову базу, щоб загрожувати Україні і Європі".
"Звільнення півострова від окупантів - спільне завдання України, кримських татар і всього вільного світу. Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом", - підкреслив лідер "Народного фронту".
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