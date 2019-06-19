Кримського активіста Бекірова перевезли із СІЗО до лікарні, - ОНОВЛЕНО
Дочка Елеонора Бекірова написала у Facebook, що наразі не знає подробиць, повідомляє LB.ua.
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Політв'язня Бекірова вивозили із СІЗО в 6-ту міську лікарню Сімферополя для медобстеження, яке тривало 30 хвилин, повідомляє "Крим.Реалії".
"Зробили кардіограму, протримали 30 хвилин у кардіологічному відділенні 6-ї міськлікарні Сімферополя і відвезли назад у медсанчастину СІЗО", - розповів адвокат. На думку Веліляєва, адміністрація слідчого ізолятора так відреагувала на рішення Європейського суду з прав людини від 11 червня, яке зобов'язує російську владу терміново помістити Бекірова в лікарню.
"Швидше за все, це була консультація лікарів, за підсумками якої буде висновок, що він здоровий як бик і може надалі утримуватися під вартою в медсанчастині СІЗО. Швидше за все, їм потрібний формальний медичний висновок для відповіді в ЄСПЛ", - вважає адвокат.
Веліляєв також додав, що інший адвокат Бекірова Олексій Ладін має намір 20 червня відвідати його в СІЗО.
Додамо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець ігнорує рішення Європейського суду з прав людини і відмовляє в госпіталізації кримськотатарському активістові Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО Сімферополя окупованого Криму.
Нагадаємо, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.
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