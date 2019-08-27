Кримського політв'язня Едема Бекірова відпустили на волю

Окупаційна влада Криму відпустила політв'язня Едема Бекірова на волю.

Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід щодо кримського татарина Бекірова, якого звинувачують у зберіганні боєприпасів, з утримання в СІЗО на зобов'язання про явку в суд, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що напередодні уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової через стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

13 липня Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Напередодні у Росії активісти закликали міністра охорони здоров`я Вероніку Скворцову надати необхідну медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують в сімферопольському СІЗО.

Котов додав, що на сайті change.org було розміщено петицію, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова із СІЗО.

Відомо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець ігнорує рішення Європейського суду з прав людини і відмовляє в госпіталізації кримськотатарському активістові Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО Сімферополя окупованого Криму.

Нагадаємо, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.