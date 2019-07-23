Денісова закликає Москалькову "негайно" надати медичну допомогу затриманому в СІЗО в Росії Бекірову

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової через стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває в медсанчастині СІЗО Сімферополя

Зокрема, Денісова вказує, що "необхідно негайно вжити заходів із надання йому медичної допомоги".

Також український омбудсмен просить Москалькову сприяти тому, щоб Бекіров брав участь у судових засіданнях без ризику для його здоров’я, йдеться у "Радіо Свобода".

Раніше кримінальну справу проти Бекірова перенаправили з російського суду в Сімферополі в Красноперекопський районний суд.

13 липня Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Напередодні у Росії активісти закликали міністра охорони здоров`я Вероніку Скворцову надати необхідну медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують в сімферопольському СІЗО.

Котов додав, що на сайті change.org було розміщено петицію, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова із СІЗО.

Відомо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець ігнорує рішення Європейського суду з прав людини і відмовляє в госпіталізації кримськотатарському активістові Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО Сімферополя окупованого Криму.

Нагадаємо, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.

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