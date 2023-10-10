Обрання росії до Ради ООН з прав людини стане потворною плямою на репутації організації – представник США в ООН

Якщо рф таки оберуть до цього органу, це підірве довіру до Організації Обʼєднаних Націй, адже росіяни щодня продовжують чинити воєнні злочини в Україні.

Країна-агресор росія намагається повернутися до Ради ООН з прав людини, звідки її виключили 2022 року через агресію проти України.

Про це сказав представник зі спеціальних політичних справ Постійного представництва США при ООН Роберт Вуд. Відповідну заяву він зробив, виступаючи на Раді безпеки ООН у Нью-Йорку.

"Рада з прав людини – це ключовий орган ООН, завданням якого є пропагування поваги до прав людини та їх захист по всьому світу. Повторне обрання до цього органу росії, поки вона відкрито продовжує чинити воєнні та інші масові злочини, стане потворною плямою, яка підірве довіру до Ради та до ООН", – наголосив дипломат.

За його словами, після минулорічного виключення росії з Ради ООН з прав людини ця країна могла б припинити нехтувати правами людини, проте рф лише продовжує демонстративно це робити і при цьому намагається перекласти свою провину на решту світу.

"Саме дії росії роблять її непридатною до членства у Раді з прав людини. Які ще докази необхідні міжнародній спільноті?" – підкреслив Вуд.