Куди звертатися при підозрі на коронавірус, якщо немає декларації з лікарем

Однак, що робити тим хворим, котрі не встигли підписати декларацію з медиком?

Якщо людина має симптоми гострої респіраторної інфекції чи підозри на Covid-19, їй рекомендовано не йти безпосередньо в амбулаторію чи поліклініку, а, передусім, зателефонувати до свого сімейного лікаря.

Згідно з інструкцією, при симптомах необхідно дзвонити сімейному лікарю, передає 24 КАНАЛ.

Якщо у вас немає особистого номера, рекомендовано дзвонити у медзаклад, де підписана декларація.

Якщо пацієнти, які телефонують, не мають декларації з лікарем, варто зателефонувати на номер швидкої допомоги – 103.

Про це розповів головний санітарний лікар країни та заступник голови МОЗ Віктор Ляшко. Він пояснив, що диспетчер підкаже, що робити та за потреби направить мобільну бригаду.

"Якщо у людини немає підписаної декларації з сімейним лікарем і є симптоми, які свідчать про можливе інфікування коронавірусною хворобою, тоді людина повинна набрати 103 – номер швидкої медичної допомоги. Там диспетчер підкаже або направить до вас мобільну бригаду",– пояснив Ляшко.

Важливо нагадати, що не треба одразу не йти в медзаклад, а обов’язково зателефонувати, перед тим як прийти.

Медпрацівник, який відповідає на телефонні дзвінки чи кожен сімейний лікар, якому дзвонить пацієнт, має чіткий алгоритм дій, у разі звернення пацієнта телефоном.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.