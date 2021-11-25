Куди звертатися за психологічною допомогою після COVID-19 – роз’яснення Нацслужби здоров'я

Кожна сьома людина, що перехворіла на COVID-19, з часом відчуває проблеми із психічним здоров’ям

Українці, які перехворіли на COVID-19 та відчувають проблеми із психічним здоров’ям, можуть звернутися за психологічною допомогою без направлення сімейного лікаря.

Про це Національна служба здоров'я повідомляє у Телеграмі.

"Кожна сьома людина, що перехворіла на COVID-19, з часом відчуває проблеми із психічним здоров’ям", - йдеться в повідомленні.

У НСЗУ пояснили, що до психіатра, психолога чи психотерапевта українці можуть звернутись самостійно, без направлення сімейного лікаря. Більше інформації про психічне здоров’я, а також про спеціалістів, до яких можна звернутись за допомогою, опубліковано за посиланням.

Крім того, безоплатну психологічну консультацію можна отримати за такими номерами телефонів:

(044) 456 17 02 та (044) 456 17 25 – Київський міський психоневрологічний диспансер №5;

(067) 594 94 46, (095) 913 69 41 – Центр психічного здоров’я і травмотерапії “Інтеграція”;

7333 – Lifeline Ukraine, національна лінія з питань профілактики самогубств і підтримки психічного здоров’я;

0 800 500 225 або 116 111 (з мобільного) – Національна дитяча гаряча лінія;

158 – Консультацію можна отримати в довідковій службі “Здоров’я”.