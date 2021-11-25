НОВИНИУкраїнці, які перехворіли на COVID-19 та відчувають проблеми із психічним здоров’ям, можуть звернутися за психологічною допомогою без направлення сімейного лікаря.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Куди звертатися за психологічною допомогою після COVID-19 – роз’яснення Нацслужби здоров'я
Кожна сьома людина, що перехворіла на COVID-19, з часом відчуває проблеми із психічним здоров’ям
Фото: poptens.com
Про це Національна служба здоров'я повідомляє у Телеграмі.
"Кожна сьома людина, що перехворіла на COVID-19, з часом відчуває проблеми із психічним здоров’ям", - йдеться в повідомленні.
У НСЗУ пояснили, що до психіатра, психолога чи психотерапевта українці можуть звернутись самостійно, без направлення сімейного лікаря. Більше інформації про психічне здоров’я, а також про спеціалістів, до яких можна звернутись за допомогою, опубліковано за посиланням.
Крім того, безоплатну психологічну консультацію можна отримати за такими номерами телефонів:
(044) 456 17 02 та (044) 456 17 25 – Київський міський психоневрологічний диспансер №5;
(067) 594 94 46, (095) 913 69 41 – Центр психічного здоров’я і травмотерапії “Інтеграція”;
7333 – Lifeline Ukraine, національна лінія з питань профілактики самогубств і підтримки психічного здоров’я;
0 800 500 225 або 116 111 (з мобільного) – Національна дитяча гаряча лінія;
158 – Консультацію можна отримати в довідковій службі “Здоров’я”.
Нагадаємо, що за добу 24 листопада в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 451, медпрацівників – 304).
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25 11 2021 14:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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