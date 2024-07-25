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Кулеба закликав Гонконг закрити рф шляхи для обходу санкцій

25 липня 2024, 19:37
Кулеба закликав Гонконг закрити рф шляхи для обходу санкцій
Фото: з вільних джерел
Міністр закордонних справ також зустрівся з представниками гонконзького бізнесу.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав Гонконг в рамках візиту до Китаю. 

Про це повідомили в МЗС України.

Під час візиту голова відомства зустрівся з главою адміністрації Спеціального Адміністративного Району Гонконг Джоном Лі. Країни порушили питання нових можливостей для торгівлі та інвестицій в контексті відновлення України.

Під час розмови Кулеба закликав адміністрацію Гонконга вжити заходів, щоб позбавити росію і компанії ворога використовувати САР для обходу санкцій.

"Глава МЗС України наголосив, що ці обмежувальні заходи необхідні для послаблення потенціалу росії до ведення війни та вбивства людей в Україні. Міністр підкреслив, що російські махінації не мають псувати репутацію Гонконгу як високорозвиненої ліберальної економіки, яка ґрунтується на непохитній повазі до верховенства права", - йдеться в заяві МЗС.

Крім того, сторони обговорили питання захисту прав громадян України на території Гонконгу.

Днями голова МЗС зазначив, що війна в Україні зачепила й інтереси Китаю.

 

ГонконгДмитро Кулеба

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