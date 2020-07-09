БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ7 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:10 встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
На "чорному" ринку долар торгується по 27,63 - 27,72 гривні, євро - 32,64 - 32,69 гривні
Фото: Reuters
Про це повідомляє Finance.ua, переда Економічна правда.
На 14:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,73 - 27,75 гривні;
Євро – 32,80 - 32,83 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60 – 27,82 гривні. Євро купують по 32,41 гривні, продають по 32,88 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,63 - 27,72 гривні, євро - 32,64 - 32,69 гривні.
Нагадаємо, що в обмінних пунктах України 7 вересня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 2 копійки до 27,81 гривень за долар. Курс євро виріс на 3 копійки до 32,89 гривень за євро.
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