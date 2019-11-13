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Курс валют: євро коштує вже менше 27 гривень

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 13 листопада на рівні 24,46 гривні за долар
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,94 (на 11 листопада - 27,06 гривні).
Курс валют: євро коштує вже менше 27 гривень Фото: nnov.org

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 13 листопада на рівні 24,46 гривні за долар, повідомляє "Економічна Правда".

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,94 (на 11 листопада - 27,06 гривні).

Нагадаємо, що гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро

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13 11 2019 09:59
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