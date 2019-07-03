"Квантовий стрибок Шевченка" виставлять в ОАЕ

Виставку "Квантовий стрибок Шевченка", яку експонували в київському метро та згодом пошкодили ножем, покажуть у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів - Абу-Дабі.

"В ОАЕ цю виставку вирішили все ж організувати, адже вона дозволяє познайомити та зацікавити іноземців постаттю великого Шевченка", - повідомив організатор виставки, українець Євген Семенов, інформує Hromadske.

Він дізнався про виставку з медіа, ще коли її експонували в метро Києва. Також знає, що портрети Шевченка в образах Гаррі Поттера чи Фріди Кало порізали ножем, а згодом аналогічні виставки скасували у Вінниці та Львові.

Хлопець додає, що однією з головних офіційних цінностей Об'єднаних Арабських Еміратів є толерантність - "а 2019 рік оголошено роком толерантності".

Самі портрети друкуватимуть у місцевій поліграфії. А на виставку 9-10 березня в столиці Еміратів чекають, як українців, так й іноземців, зазначив Євген.

Нагадаємо, 17 лютого Юрій Павленко ("Хорт") оприлюднив відеозапис знищення виставки стилізованих портретів Шевченка на станції метро в Києві. Він назвав мотивом своїх дій те, що картини, на його думку, висміюють і паплюжать образ українського поета Тараса Шевченка.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знищення виставки портретів Шевченка.

Також, на станції київського метро ім. Тараса Шевченка увечері 27 лютого невідомі в масках Гоголя відновили виставку "Квантовий стрибок Шевченка". Станом на ранок 28 лютого нові постери були демонтовані зі станції.