Квітковий Місяць: над Землею піднявся останній супермісяць цього року
Про це повідомили в NASA, зазначає "Громадське".
Супермісяць - це астрономічне явище, яке відбувається у момент найбільшого зближення Місяця і Землі. Це стається внаслідок еліптичної орбіти, якою Місяць обертається навколо планети. Так, у деяких точках своєї орбіти супутник опиняється на максимально близькій відстані до Землі.
За супермісяцем можна було спостерігати з вечора 5 травня до ранку 8 травня, втім, найкраще його було видно у ніч із 7 на 8 травня.
Назву "Квітковий" цей повний місяць отримав завдяки тому, що у травні у Північній Америці цвіте багато квітів. Травневий супермісяць також називають «Місяцем кукурудзяного посіву».
У 2020 році з лютого по травень над Землею з'явилися 4 супермісяці. Попередній називався Рожевим Місяцем.
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