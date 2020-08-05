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Квітковий Місяць: над Землею піднявся останній супермісяць цього року

За супермісяцем можна було спостерігати з вечора 5 травня до ранку 8 травня
У ніч із 7 на 8 травня над Землею піднявся Квітковий Місяць - останній з чотирьох супермісяців цього року.
Квітковий Місяць: над Землею піднявся останній супермісяць цього року Фото: Громадське телебачення

Про це повідомили в NASA, зазначає "Громадське".

Супермісяць - це астрономічне явище, яке відбувається у момент найбільшого зближення Місяця і Землі. Це стається внаслідок еліптичної орбіти, якою Місяць обертається навколо планети. Так, у деяких точках своєї орбіти супутник опиняється на максимально близькій відстані до Землі.

За супермісяцем можна було спостерігати з вечора 5 травня до ранку 8 травня, втім, найкраще його було видно у ніч із 7 на 8 травня.

Назву "Квітковий" цей повний місяць отримав завдяки тому, що у травні у Північній Америці цвіте багато квітів. Травневий супермісяць також називають «Місяцем кукурудзяного посіву».

У 2020 році з лютого по травень над Землею з'явилися 4 супермісяці. Попередній називався Рожевим Місяцем.

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08 05 2020 12:03
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