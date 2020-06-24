Київ і 13 областей не готові до пом'якшення карантину
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України, передає РБК - Україна.
Повідомляється, що Київ не відповідає критерію динаміки захворюваності на коронавірус. На сьогодні він становить 11,55% при цільовому показнику 10%.
Захворюваність на коронавірус перевищує цільовий показник в Івано-Франківській (18,99%), Київській (23,23%), Тернопільській (28,66%), Закарпатській (10,78%), Одеській (58,11%), Рівненській (76,76%) та Чернівецькій (11,97%) областях.
При цьому чотири останніх регіони не відповідають ще декільком критеріям. Зокрема в Закарпатській та Чернівецькій областях на 58,43% і 53,64% відповідно заповнені ліжко-місця в лікарнях при нормі менш як 50%.
За охопленням тестуванням відстають Дніпропетровська (23,94), Донецька (23,30), Луганська (18,81), Миколаївська (17,12) і Одеська (21,41) області при нормі не менше 24 осіб на 100 тисяч населення.
Київ і 13 областей не готові до пом'якшення карантину
Фото: ситуація з коронавірусом в регіонах
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 24 червня в Україні зафіксовано 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало.
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