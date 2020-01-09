Київ і 17 областей не готові до послаблення карантину МОЗ зазначає

В Україні станом на 1 вересня не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ і ще 17 областей. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

rbc.ua/

Про це повідомляє прес-службі Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна. Крім столиці не відповідають критеріям МОЗ наступні регіони: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. Відзначимо, для ослаблення карантину регіон повинен відповідати всім трьом критеріям МОЗ: завантаженість ліжок у лікарнях повинна складати менше 50 відсотків протягом п'яти днів поспіль;

кількість проведених ПЛР-тестів повинно бути більше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів;

показник захворюваності COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.

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