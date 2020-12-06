В Україні збільшилася кількість регіонів, які не можуть почати ослаблення карантинних обмежень. Станом на 12 червня не відповідають вимоги Міністерства охорони здоров'я Києва і ще дев'ять областей.

Про це повідомили в прес-службі МОЗ, передає РБК - Україна.

Відзначається, що крім столиці, вимогам Моз не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. У всіх десяти регіонах виявлено понад 12 випадків захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення за останні 7 днів.

Київ і дев'ять областей не готові до ослаблення карантину, - МОЗ

"Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", - зазначили в Моз.

Ослаблення карантину можливе при відповідності регіону трьом критеріям:

інтенсійність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 червня в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало.