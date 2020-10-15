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Київстар підключив до 4G ще 649 населених пунктів трьох областей

Національний телеком-оператор «Київстар» розширив покриття мережі 4G ще у 649 населених пунктах Миколаївської, Полтавської і Чернігівської областей.
Київстар підключив до 4G ще 649 населених пунктів трьох областей Фото: tourclub.te.ua

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на пресслужбу оператора.

«Київстар підключив до зв’язку 4G ще 649 сіл на території з населенням 204 тисячі осіб у Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях. Зокрема, це - Велика Багачка, Вовчик, Судіївка (Полтавської), Добрянка, Крути, Сосниця, Холми (Чернігівської), Благодатне, Лимани, Трудолюбівка (Миколаївської) та ін.», - йдеться у повідомленні

Зазначається, що для збільшення території 4G-мережі у цих районах Київстар включив 76 базових станцій на частотах LET-900.

Швидкісний мобільний інтернет дає нові переваги для приватного бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг тощо. Адже послуга працює як у приміщеннях, так і на відкритій місцевості. Щоб скористатись мобільною передачею даних достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM).

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15 10 2020 16:15
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