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"Київстар" підключив до 4G-мережі ще 432 н.п. у 17 областях

Внесуть додатково 157 базових станцій
Мобільний оператор "Київстар" встановив 157 нових базових станцій для 4G-мережі, підключивши до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE ще 432 населені пункти в 17 областях України.
"Київстар" підключив до 4G-мережі ще 432 н.п. у 17 областях Фото: google.com

Згідно з повідомленням компанії в понеділок, на території цих населених пунктів живуть 326 тис. людей, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Зокрема, це Новий Розділ, Лімна (Львівська обл.), Долинська, Нова Прага, Новгородка (Кіровоградська обл.), Срібне (Чернігівська обл.), Зарічанка, Требухівці (Хмельницька обл.), Катеринка (Миколаївська обл.), Сиваське, Новорайськ (Херсонська обл.), Мошни (Черкаська обл.) та ін.

Для розширення території 4G-мережі "Київстар" внесе додатково 157 базових станцій. З них 38 уже запущені на частотах GSM-900, 19 - на частотах GSM-1800.

"Київстар" продовжує розвивати 4G-зв'язок на частотах 1800 Мгц, 2600 Мгц і 900 Мгц і вже підключив до швидкісного мобільного інтернету понад 15 тис. населених пунктів.

До теми: Розгортати мережі 4G операторам буде легше - рішення Кабміну

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28 09 2020 16:47
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