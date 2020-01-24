Розгортати мережі 4G операторам буде легше - рішення Кабміну

"Це означає, що оператори зможуть розвивати не тільки свої мережі 4G, але й впроваджувати більш сучасні технології"

Кабінет міністрів на своєму засідання 24 січня ухвалив постанову, яка містить низку рішень, що полегшують операторам розгортання мереж 4G у регіонах.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства цифрової трансформації у Facebook,передає УКРІНФОРМ.

"Зроблено черговий крок для того, щоб високошвидкісний мобільний інтернет дістався майже кожного куточка України. Щойно уряд за ініціативою Мінцифри ухвалив постанову, яка містить рішення, що полегшать операторам розгортання мереж 4G у регіонах", - йдеться у повідомленні.

Одним із таких кроків стало сприяння в отриманні операторами ліцензій на діапазон 900 МГц.

"Оператори мобільного зв’язку отримають ліцензії у діапазоні 900 МГц без тендеру. Іншими словами – оператори поновлять свої вже існуючі ліцензії. Використання саме цих частот дозволяє покривати більшу територію однією базовою станцією у порівнянні з більш високими діапазонами", - зазначається в повідомленні.

Нові ліцензії в Мінцифрі називають "технологічно нейтральними".

"Це означає, що оператори зможуть розвивати не тільки свої мережі 4G, але й впроваджувати більш сучасні технології", - підкреслили в міністерстві.

Крім того, урядом зменшено вартість ліцензій на користування радіочастотним ресурсом.

"Це зроблено за рахунок зміни механізму оплати – щорічне збільшення кроку платежів для кожного наступного року після 5 років дії ліцензії знижено з 10% встановленої вартості до 5%. Таким чином протягом усього строку дії ліцензій (а це від одного року до 13-ти, в залежності від того, який термін дії ліцензії обере для себе кожен оператор) оператори заощадять понад 300 млн грн, що дасть їм змогу більше інвестувати у розвиток свої мереж", - пояснили в Мінцифрі.

При цьому, при отриманні нових ліцензій оператори повністю оплатять їх вже цього року - близько 900 млн грн.

"Отже, ми тримаємо гарні темпи у досягненні наших цілей щодо покриття високошвидкісним інтернетом території нашої країни. Завдяки сьогоднішньому рішенню, вже у лютому-березні оператори оновлять свої ліцензії. Далі – у квітні свою мережу почне розвивати оператор Інтертелеком, а у липні – мобільні оператори великої трійки", - акцентували у профільному відомстві.

Нагадаємо, що влада Японії планує до 2030 року запустити шосте покоління мобільних мереж (6G), яке буде в 10 разів швидшим за 5G.