Київстар збільшив покриття 4G у 9 областях
«Мобільний зв’язок 4G став доступним у містах Гірник, Очеретине, Родинське, Сіверськ (Донецької), Жидачів, Ходорів, Буськ (Львівської), Котельва (Полтавської), Балахівка, Молодіжне, (Кіровоградської) та десятках сіл. Завдяки цьому ще понад 160 тисяч людей отримали можливість користуватись мобільним інтернетом на високій швидкості – до 100 Мбіт/с. Для покращення 4G-покриття у цих населених пунктах Київстар встановив 29 базових станцій на частотах LTE. Загальна кількість базових станцій мобільного зв’язку компанії – понад 38 тисяч», - зазначили у Київстарі.
Оператор вже забезпечив можливість доступу до зв’язку 4G для майже 85% населення. У 2020 році компанія інвестувала у розвиток нових мобільних технологій понад 4 млрд грн.
Мобільні оператори прискорили розвиток 4G завдяки обміну радіочастотами діапазону 900 МГц. Базові станції цього діапазону мають найбільший радіус дії і забезпечують якісне покриття далеко за межами населених пунктів.
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