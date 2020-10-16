Абоненти Київстар зможуть сплатити за ліки мобільними грошима

Абоненти національного телеком-оператора «Київстар» відтепер зможуть оплатити медичні товари та ліки на сайті Liki24.com грішми з мобільного рахунку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням у пресслужбі оператора.

«Відтепер медичні товари та ліки на сайті Liki24.com абоненти Київстар зможуть оплатити з мобільного рахунку», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі пояснили, що послуга доступна всім абонентам передплаченого зв'язку, які замовляють товари на сайті Liki24.com із доставкою. Дія послуги не розповсюджується на замовлення за умови самовивозу. Послуга реалізовується за допомогою сервісу Київстар «Смарт-гроші».

Щоб сплатити товари з мобільного рахунку, необхідно вибрати товари на сайті Liki24.com і додати їх у кошик, заповнити дані для отримання замовлення, ввести номер свого телефону, на який буде надіслано код. Після підтвердження сума замовлення буде списана з мобільного рахунку.

За даними оператора, максимальна сума одноразового платежу з мобільного рахунку Київстар за обрані товари складає 3000 гривень.

У Київстар нагадали, що каталог послуг для оплати за допомогою мобільного рахунку нараховує понад 3 000 сервісів. Серед них - оплата комунальних платежів, інтернету і телебачення, оплата проїзду в громадському транспорті, переказ грошей з одного мобільного рахунку на інший і на банківську карту, послуги страхування, покупка квитків в театр, на концерти, а також оплата штрафів за порушення ПДР. Оплату можна здійснювати за допомогою мобільного застосунку «Смарт-гроші», на сайті money.kyivstar.ua та на сайті фінансового партнера або через USSD-команди на кнопковому мобільному телефоні.

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