Абоненти Київстар зможуть сплатити за ліки мобільними грошима
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням у пресслужбі оператора.
«Відтепер медичні товари та ліки на сайті Liki24.com абоненти Київстар зможуть оплатити з мобільного рахунку», - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі пояснили, що послуга доступна всім абонентам передплаченого зв'язку, які замовляють товари на сайті Liki24.com із доставкою. Дія послуги не розповсюджується на замовлення за умови самовивозу. Послуга реалізовується за допомогою сервісу Київстар «Смарт-гроші».
Щоб сплатити товари з мобільного рахунку, необхідно вибрати товари на сайті Liki24.com і додати їх у кошик, заповнити дані для отримання замовлення, ввести номер свого телефону, на який буде надіслано код. Після підтвердження сума замовлення буде списана з мобільного рахунку.
За даними оператора, максимальна сума одноразового платежу з мобільного рахунку Київстар за обрані товари складає 3000 гривень.
У Київстар нагадали, що каталог послуг для оплати за допомогою мобільного рахунку нараховує понад 3 000 сервісів. Серед них - оплата комунальних платежів, інтернету і телебачення, оплата проїзду в громадському транспорті, переказ грошей з одного мобільного рахунку на інший і на банківську карту, послуги страхування, покупка квитків в театр, на концерти, а також оплата штрафів за порушення ПДР. Оплату можна здійснювати за допомогою мобільного застосунку «Смарт-гроші», на сайті money.kyivstar.ua та на сайті фінансового партнера або через USSD-команди на кнопковому мобільному телефоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- Чому курс гривні повзе вниз і яким він буде наприкінці року
- Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції