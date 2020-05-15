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Мобільність українців під час карантину

Найменша мобільність серед абонентів "Київстар" була зареєстровано 22 березня
​​Під час карантину мобільність українців змінюється з кожним днем.
Мобільність українців під час карантину Коронавірус в цифрах

Наразі більший відсоток населення вважає за краще залишатися вдома — повідомляє компанія "Київстар" та проєкт "РЕЙТИНГ. Економіка карантину".

Найменша мобільність серед абонентів "Київстар" була зареєстровано 22 березня: 54,11% вирішили не віддалятися від місця проживання більш ніж на 1 км. А найбільша активність – 6 березня, тоді 65,87% покинули свої домівки. Також дані надані за регіонами України.

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15 05 2020 14:20
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