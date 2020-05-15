Мобільність українців під час карантину

​​Під час карантину мобільність українців змінюється з кожним днем.

Наразі більший відсоток населення вважає за краще залишатися вдома — повідомляє компанія "Київстар" та проєкт "РЕЙТИНГ. Економіка карантину".

Найменша мобільність серед абонентів "Київстар" була зареєстровано 22 березня: 54,11% вирішили не віддалятися від місця проживання більш ніж на 1 км. А найбільша активність – 6 березня, тоді 65,87% покинули свої домівки. Також дані надані за регіонами України.