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Мобільність українців під час карантину
Найменша мобільність серед абонентів "Київстар" була зареєстровано 22 березня
Коронавірус в цифрах
Наразі більший відсоток населення вважає за краще залишатися вдома — повідомляє компанія "Київстар" та проєкт "РЕЙТИНГ. Економіка карантину".
Найменша мобільність серед абонентів "Київстар" була зареєстровано 22 березня: 54,11% вирішили не віддалятися від місця проживання більш ніж на 1 км. А найбільша активність – 6 березня, тоді 65,87% покинули свої домівки. Також дані надані за регіонами України.
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