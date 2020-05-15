В Україні зафіксовано 17330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 483 нові випадки

За даними ЦГЗ, станом на 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 674 випадки; Волинська область — 582 випадки; Дніпропетровська область — 791 випадок; Донецька область — 121 випадок; Житомирська область — 538 випадків; Закарпатська область — 816 випадків; Запорізька область — 356 випадків; Івано-Франківська область — 1188 випадків; Кіровоградська область — 437 випадків; м. Київ — 2068 випадків; Київська область — 1094 випадки; Львівська область — 942 випадки; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 228 випадків; Одеська область — 712 випадків; Полтавська область — 257 випадків; Рівненська область — 1074 випадки; Сумська область — 158 випадків; Тернопільська область — 1060 випадків; Харківська область — 757 випадків; Херсонська область — 167 випадків; Хмельницька область — 222 випадки; Чернівецька область — 2600 випадків; Черкаська область — 350 випадків; Чернігівська область — 96 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19. Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури представило план із 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення.

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