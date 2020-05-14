Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні представили план відновлення роботи транспорту

На першому етапі планують відновити міські автоперевезення
Міністерство інфраструктури представило план із 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення.
В Україні представили план відновлення роботи транспорту Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Відповідний план опублікував голова відомства Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі, передає РБК - Україна.

На першому етапі планують:

  • відновити міські автоперевезення (крім маршрутних таксі) та приміські (у межах одного району),
  • внутрішньообласні маршрути,
  • 50% приміських поїздів, які возитимуть людей з/на роботу у години "пік",
  • поїзди "Інтерсіті+" далекого сполучення, нічний експрес,
  • внутрішнє сполучення.

На другому етапі планують:

  • відновити міжобласні та міжнародні автоперевезення, зокрема дозволять працювати маршруткам,
  • усі приміські поїзди, які курсуватимуть у світлий час доби,
  • усі пасажирські поїзди за графіком, крім сезонних.

На третьому етапі відновлять:

  • поїзди міжнародного сполучення та за потреби - сезонні пасажирські рейси в Україні,
  • міжнародне авіасполучення до країн, які відкрили аеропорти.

Нагадаємо, що Україна відкриває пішохідний пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 05 2020 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.