Сьогодні зранку з'явились проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом у мережі "Київстар".

Компанія повідомила про це на Facebook-сторінці.

"Наша мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг.

Так, зранку 20 грудня у ряді міст на заході і півдні України виникли складнощі із голосовим зв`язком і роботою мобільного застосунку "Мій Київстар", - йдеться в дописі.

У "Київстар" додали, що спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів.

"Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності".

Також пообіцяли найближчим часом повідомити абонентів щодо компенсацій.

Нагадаємо, що минулого тижня стався масштабний збій у "Київстар": абоненти – без зв'язку та інтернету. У Кабміні сказали, коли компанія відновить роботу.