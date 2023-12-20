Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У "Київстар" знову збій: зачепило захід і південь країни

20 грудня 2023, 09:12
У
Київстар
Сьогодні зранку з'явились проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом у мережі "Київстар".

Компанія повідомила про це на Facebook-сторінці.

"Наша мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг.

Так, зранку 20 грудня у ряді міст на заході і півдні України виникли складнощі із голосовим зв`язком і роботою мобільного застосунку "Мій Київстар", - йдеться в дописі.

У "Київстар" додали, що спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. 

"Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності".

Також пообіцяли найближчим часом повідомити абонентів щодо компенсацій. 

Нагадаємо, що минулого тижня стався масштабний збій у "Київстар": абоненти – без зв'язку та інтернету. У Кабміні сказали, коли компанія відновить роботу.

 

 

Київстарзбій

Останні матеріали

Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим Домом – Дейв Трой
Політика
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим Домом – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 12:15
Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас
Політика
Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 09:03
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Політика
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 14:19
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Політика
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 12:25
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 07:04
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Політика
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 16:22
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Політика
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 12:03
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 грудня 2023, 23:45
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється