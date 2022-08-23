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Киянам рекомендують за можливості не виходити на вулиці

Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3)"
Рівень забрудненості повітря у Києві залишається високим. Влада рекомендує містянам обмежити перебування на вулиці.
Киянам рекомендують за можливості не виходити на вулиці Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє КМДА на сторінці в Telegram.

Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу).  Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва.  Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку.
 
"Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3)", - йдеться в повідомленні.
 
Перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено. 
 
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
 
  • закрити вікна вдома;
     
  • не виходити зайвий раз на вулицю;
     
  • пити багато води;
     
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

 

 

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23 08 2022 11:34
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