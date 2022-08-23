CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРівень забрудненості повітря у Києві залишається високим. Влада рекомендує містянам обмежити перебування на вулиці.
Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Киянам рекомендують за можливості не виходити на вулиці
Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3)"
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє КМДА на сторінці в Telegram.
Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку.
"Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3)", - йдеться в повідомленні.
Перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
-
закрити вікна вдома;
-
не виходити зайвий раз на вулицю;
-
пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 08 2022 11:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На маяку в Одесі розгорнули величезний прапор України
- ВІДЕО McDonald's перетворює своє сміття на золоті прикраси
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
- Два ветерани армії США побачили в Україні нове обличчя війни - Soldier of Fortune
- Більшість українців вважають, що державі зараз потрібен сильний лідер - опитування
No articles