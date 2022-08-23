Киянам рекомендують за можливості не виходити на вулиці Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3)"

Рівень забрудненості повітря у Києві залишається високим. Влада рекомендує містянам обмежити перебування на вулиці.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє КМДА на сторінці в Telegram.

Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку. "Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3)", - йдеться в повідомленні. Перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено. До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано: закрити вікна вдома;



не виходити зайвий раз на вулицю;



пити багато води;



якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію