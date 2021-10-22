Lego представила свій новий набір за мотивами "Сам удома"

Компанія Lego представила створений українським фанатом-дизайнером Алексом Сторожуком набір конструктора за мотивами культового фільму "Сам удома".

Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє Громадське.

Набір - це будинок із франшизи, у якому відбуваються події першого фільму та у якому головний герой Кевін захищався від грабіжників.

Сторожук сконструював його з 3955 деталей. Як зазначають у Lego, набір є найбільшим з тих, які коли-небудь створювали фанати на базі концепції LEGO Ideas, яка пропонує придумувати свої моделі самостійно.

"Набір "Сам удома" миттєво впізнаваний, він ідеально зображає грандіозний сімейний будинок Маккалістерів, а також має безліч функцій, які розповідають історію святкових витівок Кевіна. Як і зовнішній вигляд, внутрішнє планування відповідає фільму і охоплює перший і другий поверхи, кухню, підвал і горище", - йдеться у презентації.