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Lego представила свій новий набір за мотивами "Сам удома"

ego представила свій новий набір за мотивами "Сам удома"
Компанія Lego представила створений українським фанатом-дизайнером Алексом Сторожуком набір конструктора за мотивами культового фільму "Сам удома".
Lego представила свій новий набір за мотивами "Сам удома" Фото:Lego

Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє Громадське.

Набір - це будинок із франшизи, у якому відбуваються події першого фільму та у якому головний герой Кевін захищався від грабіжників.

Сторожук сконструював його з 3955 деталей. Як зазначають у Lego, набір є найбільшим з тих, які коли-небудь створювали фанати на базі концепції LEGO Ideas, яка пропонує придумувати свої моделі самостійно.

"Набір "Сам удома" миттєво впізнаваний, він ідеально зображає грандіозний сімейний будинок Маккалістерів, а також має безліч функцій, які розповідають історію святкових витівок Кевіна. Як і зовнішній вигляд, внутрішнє планування відповідає фільму і охоплює перший і другий поверхи, кухню, підвал і горище", - йдеться у презентації.

Фото: Lego

У набір входять також фігурки головний героїв фільму - Кевіна, грабіжників Гаррі і Марва, старого Марлі і мами Кевіна Кейт.

"Як і кожна дитина 90-х, я виріс на фільмі "Сам удома", і він посідає особливе місце в моєму серці. Я навіть не можу уявити різдвяних свят без цієї стрічки. Цей фільм дуже ностальгічний і щоразу викликає теплі дитячі спогади", - розповідає Сторожук.

Фото: Lego

Дизайн Сторожука в остаточний набір перетворила дизайнерка Lego Антіка Браканова.

"Оживити будинок Алекса було приголомшливою розвагою. Він продумав кожен аспект, від планування кімнат до використання кольору і, звичайно ж, деталі з фільму, щоб зробити його [набір] миттєво впізнаваним", - розповіла вона.

Купити набір можна буде з 1 листопада. Коштуватиме він 249,99 долара - це близько 6,5 тис. грн.

 

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22 10 2021 17:45
ТЕГИ: Lego
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