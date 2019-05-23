Лещенко передав ГПУ матеріали з офісу Манафорта
"Передав Генпрокуратурі матеріали по Манафорту, які мені повернуло ФБР після його посадки", - написав Сергій Лещенко у своєму Twitter, йдеться в "Укрінформ".
Депутат додав, що тепер у генпрокурора Юрія Луценка є оригінали контрактів, які підтверджують амбарну книгу Партії Регіонів.
"Нехай більше не обманює Джуліані", - резюмував він.
Нагадаємо, що позафракційний народний депутат Сергій Лещенко ходив на допит в ГПУ у справі про можливе розголошення даних досудового розслідування у справі про "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів", де фігурує політтехнолог Пол Манафорт.
Лещенко заявив, що розкриє джерело "чорної бухгалтерії", а після цього стало відомо, що він офіційно залишив фракцію БПП.
Раніше, персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, який мав приїхати в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським, скасував свій візит.
За словами Джуліані, "ворогом Трампа" в оточенні Зеленського є нардеп Сергій Лещенко, який допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів 2016 року.
Лещенко опублікував "чорну книгу" Партії регіонів, у якій фігурував голова виборчого штабу республіканців Пол Манафорт.
Народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що глава Генпрокуратури Юрій Луценко систематично дезінформував адвоката Трампа Джуліані, щоб зберегти свою посаду.
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