Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Лещенко передав ГПУ матеріали з офісу Манафорта

Депутат Сергій Лещенко передав Генпрокуратурі матеріали з офісу Пола Манафорта
Сергій Лещенко передав Гепрокуратурі матеріали Манафорта,які йому повернуло ФБР.
Лещенко передав ГПУ матеріали з офісу Манафорта Сергій Лещенко. Фото: sled.net.ua

"Передав Генпрокуратурі матеріали по Манафорту, які мені повернуло ФБР після його посадки", - написав Сергій Лещенко у своєму Twitter, йдеться в "Укрінформ".

Депутат додав, що тепер у генпрокурора Юрія Луценка є оригінали контрактів, які підтверджують амбарну книгу Партії Регіонів.

"Нехай більше не обманює Джуліані", - резюмував він.

Нагадаємо, що позафракційний народний депутат Сергій Лещенко ходив на допит в ГПУ у справі про можливе розголошення даних досудового розслідування у справі про "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів", де фігурує політтехнолог Пол Манафорт.

Лещенко заявив, що розкриє джерело "чорної бухгалтерії", а після цього стало відомо, що він офіційно залишив фракцію БПП.

Раніше, персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, який мав приїхати в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським, скасував свій візит.

За словами Джуліані, "ворогом Трампа" в оточенні Зеленського є нардеп Сергій Лещенко, який допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів 2016 року.

Лещенко опублікував "чорну книгу" Партії регіонів, у якій фігурував голова виборчого штабу республіканців Пол Манафорт. 

Народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що глава Генпрокуратури Юрій Луценко систематично дезінформував адвоката Трампа Джуліані, щоб зберегти свою посаду.

Читайте також: Справа проти Лещенка: депутат каже, що в нього заберуть мандат

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 05 2019 18:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.