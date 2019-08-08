CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомандир патрульної роти однієї з військових частин Національної гвардії 7 серпня збив на смерть пішохода у Львівській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лейтенант Нацгвардії збив на смерть пішохода у Львівській області
Чоловік вийшов на дорогу у місці, де не було переходу
Фото: dbr.gov.ua
Наїзд стався на дорозі Львів - Пустомити - Меденичі. Пішохід вийшов на дорогу у місці, де немає переходу, і потрапив під машину, за кермом якої був лейтенант Національної гвардії, повідомляє ДБР.
Пішохода доставили у Пустомитівську центральну районну лікарню, де він помер від отриманих травм.
Фото: dbr.gov.ua
Подію кваліфікували за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, що на Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП, шестеро постраждалих.
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