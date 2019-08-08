Лейтенант Нацгвардії збив на смерть пішохода у Львівській області

Чоловік вийшов на дорогу у місці, де не було переходу

Командир патрульної роти однієї з військових частин Національної гвардії 7 серпня збив на смерть пішохода у Львівській області.

Наїзд стався на дорозі Львів - Пустомити - Меденичі. Пішохід вийшов на дорогу у місці, де немає переходу, і потрапив під машину, за кермом якої був лейтенант Національної гвардії, повідомляє ДБР.

Пішохода доставили у Пустомитівську центральну районну лікарню, де він помер від отриманих травм.



Фото: dbr.gov.ua

Подію кваліфікували за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, що на Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП, шестеро постраждалих.