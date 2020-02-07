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LG хоче випустити смартфон із екраном, що згортається, на початку 2021-го

Південнокорейська компанія LG Electronics розробляє прототип смартфона з екраном, який може згортатися
Розробку під кодовою назвою "Project B" планують перетворити на готовий пристрій і презентувати вже на початку 2021 року.
LG хоче випустити смартфон із екраном, що згортається, на початку 2021-го Фото: poradumo.pp.ua

Про це спеціалізованому виданню TheElec розповіли джерела в LG Electronics, зазначає "Громадське".

Зокрема, за даними видання, компанія вже почала створення прототипу смартфона з екраном, що згортається, на своєму заводі в місті Пхентек.

Як зазначає TheElec, "Project B" є спробою LG відновити втрачені позиції на ринку смартфонів, де компанія зазнає збитків уже 20 кварталів поспіль.

За попередніми даними, екран нового смартфона буде згортатися з боків. Аби цього досягти, в розробці дисплея LG допомагає китайська компанія BOE.

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02 07 2020 15:03
ТЕГИ: LG, смартфон
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