ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИРозробку під кодовою назвою "Project B" планують перетворити на готовий пристрій і презентувати вже на початку 2021 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
LG хоче випустити смартфон із екраном, що згортається, на початку 2021-го
Південнокорейська компанія LG Electronics розробляє прототип смартфона з екраном, який може згортатися
Фото: poradumo.pp.ua
Про це спеціалізованому виданню TheElec розповіли джерела в LG Electronics, зазначає "Громадське".
Зокрема, за даними видання, компанія вже почала створення прототипу смартфона з екраном, що згортається, на своєму заводі в місті Пхентек.
Як зазначає TheElec, "Project B" є спробою LG відновити втрачені позиції на ринку смартфонів, де компанія зазнає збитків уже 20 кварталів поспіль.
За попередніми даними, екран нового смартфона буде згортатися з боків. Аби цього досягти, в розробці дисплея LG допомагає китайська компанія BOE.
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02 07 2020 15:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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