Літня Олімпіада-2028 у Лос-Анджелесі пройде 14-30 липня

З 15-го по 27 серпня пройдуть XVIII літні Паралімпійські ігри

Оргкомітет XXXIV літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі (США) назвав дати проведення змагань.

Церемонія відкриття Ігор відбудеться 14 липня 2028 року, закриття заплановано на 30 липня.

Після цього, з 15-го по 27 серпня, в Лос-Анджелесі пройдуть XVIII літні Паралімпійські ігри.

Ці терміни проведення змагань підтвердили під час візиту делегації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на чолі з Томасом Бахом до штаб-квартири Олімпіади-2028.