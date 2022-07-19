СПОРТ НОВИНИОргкомітет XXXIV літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі (США) назвав дати проведення змагань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Літня Олімпіада-2028 у Лос-Анджелесі пройде 14-30 липня
З 15-го по 27 серпня пройдуть XVIII літні Паралімпійські ігри
Фото: з вільних джерел
Церемонія відкриття Ігор відбудеться 14 липня 2028 року, закриття заплановано на 30 липня.
Після цього, з 15-го по 27 серпня, в Лос-Анджелесі пройдуть XVIII літні Паралімпійські ігри.
Ці терміни проведення змагань підтвердили під час візиту делегації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на чолі з Томасом Бахом до штаб-квартири Олімпіади-2028.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 07 2022 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- ВІДЕО НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles