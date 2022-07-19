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Літня Олімпіада-2028 у Лос-Анджелесі пройде 14-30 липня

З 15-го по 27 серпня пройдуть XVIII літні Паралімпійські ігри
Оргкомітет XXXIV літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі (США) назвав дати проведення змагань.
Літня Олімпіада-2028 у Лос-Анджелесі пройде 14-30 липня Фото: з вільних джерел

Церемонія відкриття Ігор відбудеться 14 липня 2028 року, закриття заплановано на 30 липня.

Після цього, з 15-го по 27 серпня, в Лос-Анджелесі пройдуть XVIII літні Паралімпійські ігри.

Ці терміни проведення змагань підтвердили під час візиту делегації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на чолі з Томасом Бахом до штаб-квартири Олімпіади-2028.

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19 07 2022 12:20
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