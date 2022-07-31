СПОРТ НОВИНИКоманда Юргена Клоппа здолала "Манчестер Сіті".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Ліверпуль" став володарем Суперкубку Англії
"Ліверпуль" зумів вирвати перемогу наприкінці гри
Фото: з вільних джерел
«Ліверпуль» у матчі за Суперкубок Англії переміг "Манчестер Сіті" - 3:1.
У першому таймі "червоні" повели у рахунку завдяки влучному удару Трента Александра-Арнольда. Після перерви "містяни" відігралися зусиллями Хуліана Альвареса.
"Ліверпуль" зумів вирвати перемогу наприкінці гри. Спершу Рубен Діаш зіграв рукою у власному штрафному майданчику, а Мохамед Салах впевнено реалізував пенальті. А у компенсований час Дарвін Нуньєс ударом головою встановив остаточний рахунок зустрічі.
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