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"Ліверпуль" став володарем Суперкубку Англії

"Ліверпуль" зумів вирвати перемогу наприкінці гри
Команда Юргена Клоппа здолала "Манчестер Сіті".
"Ліверпуль" став володарем Суперкубку Англії Фото: з вільних джерел

«Ліверпуль» у матчі за Суперкубок Англії переміг "Манчестер Сіті" - 3:1.

У першому таймі "червоні" повели у рахунку завдяки влучному удару Трента Александра-Арнольда. Після перерви "містяни" відігралися зусиллями Хуліана Альвареса.

"Ліверпуль" зумів вирвати перемогу наприкінці гри. Спершу Рубен Діаш зіграв рукою у власному штрафному майданчику, а Мохамед Салах впевнено реалізував пенальті. А у компенсований час Дарвін Нуньєс ударом головою встановив остаточний рахунок зустрічі.

 
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31 07 2022 10:00
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