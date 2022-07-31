"Ліверпуль" став володарем Суперкубку Англії "Ліверпуль" зумів вирвати перемогу наприкінці гри

Команда Юргена Клоппа здолала "Манчестер Сіті".

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«Ліверпуль» у матчі за Суперкубок Англії переміг "Манчестер Сіті" - 3:1. У першому таймі "червоні" повели у рахунку завдяки влучному удару Трента Александра-Арнольда. Після перерви "містяни" відігралися зусиллями Хуліана Альвареса. "Ліверпуль" зумів вирвати перемогу наприкінці гри. Спершу Рубен Діаш зіграв рукою у власному штрафному майданчику, а Мохамед Салах впевнено реалізував пенальті. А у компенсований час Дарвін Нуньєс ударом головою встановив остаточний рахунок зустрічі.

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