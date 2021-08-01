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Louis Vuitton поглинув ювелірного гіганта Tiffany за 16 мільярдів доларів

Холдинг LVMH оголосив завершення процесу поглинання ювелірної компанії Tiffany&Co за 15,8 мільярда доларів та призначив нове керівництво.
Louis Vuitton поглинув ювелірного гіганта Tiffany за 16 мільярдів доларів Фото: edition.cnn.com

Про це йдеться на сайті холдингу, пише "Економічна правда".

"Я радий вітати Tiffany та її талановитих працівників у нашій групі. Tiffany - це легендарний бренд та значна емблема світового ювелірного ринку… Ми оптимістично дивимось на можливості Tiffany швидко зростати, впроваджувати інновації та залишатися важливими у спогадах та досягненнях наших клієнтів", - коментує купівлю Tiffany голова та виконавчий директор LVMH Бернар Арно.

На зміну директору Tiffany Алессандро Богліоло прийде Ентоні Ледру, віцепрезидент Louis Vuitton.

Александр Арно, син власника холдингу Бернара Арно та виконавчий директор компанії з холдингу LVMH RIMOWA, відтепер є віцепрезидентом Tiffany.

Майкл Бурк, що був головою та виконавчим директором Louis Vuitton, став головою Ради директорів Tiffany.

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08 01 2021 14:24
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