Помер легендарний італійський модельєр Джорджіо Армані

04 вересня 2025, 17:05
Помер легендарний італійський модельєр Джорджіо Армані
Фото: Getty Images
Він помер удома, де останні місяці відновлювався після госпіталізації, про яку не повідомляли публічно
На 91-му році життя помер Джорджо Армані - італійський дизайнер, який назавжди змінив уявлення про сучасний стиль.
 
Про це пише La Repubblica.
 
Маестро пішов із життя 4 вересня у власному будинку після нетривалої хвороби. Останні дні він провів так, як завжди мріяв - працюючи. Навіть із лікарняного ліжка та під час відновлення він дистанційно керував показами, уважно контролював образи моделей і залишався вимогливим до кожної деталі.
 
"Абсолютна легенда моди, універсальна ікона сучасного стилю, визволитель жінок, винахідник стилів, моди та, перш за все, способів буття. Якщо вже потрібно порівнювати, то єдиною іншою творчою людиною, яка так сильно змінила звичаї, була Коко Шанель. Коли люди кажуть, що робота Армані унікальна, то це тому, що вона нею є. Ніхто не розумів свій час так, як він",- йдеться у матеріалі.
 
Джорджо Армані народився 11 липня 1934 року в П'яченці, Італія. Спочатку він навчався на медика, але після служби в армії відмовився від медицини й знайшов себе у світі моди. Свою кар'єру почав у міланському універмазі La Rinascente, де працював вітриністом і продавцем. Згодом його помітив Ніно Черруті та запросив працювати над колекцією бренду.
 
У 1975 році Армані разом із партнером Серджо Галеотті заснував власний дім моди Giorgio Armani S.p.A.. У 2000-х роках бренд вийшов за межі моди, створивши готелі Armani Hotels у Дубаї та Мілані, а також колекції для дому.
 
Особисте життя дизайнера залишалося закритим. Після смерті партнера Серджо Галеотті у 1985 році Армані більше не мав тривалих публічних стосунків. У своїй роботі він залишався відданим сім'ї: сестрі Росанні, племінницям Сільвані та Роберті, а також найближчим соратникам.

 

Італіямода

